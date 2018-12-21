Промоутер рассказал, когда и в каком весе состоится следующий бой Усика Сегодня, 15:47 126 Цей матеріал також доступний українською Следующий бой Усик проведет в США - промоутер Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн считает, что украинец поднимется в супертяжелую категорию, где проведет свой первый бой в апреле 2019 года.

В комментарии Sky Sports Хирн заявил, что боксер может драться с победителем или проигравшим поединка супертяжеловесов между Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой.

По его словам, никто не знает, насколько Усик по-настоящему хорош в этой категории. Вместе с тем, промоутер убежден, что украинец не будет лениться и драться с заурядными соперниками.

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"Карлос Такам – парень, бой с которым имеет смысл. Он немного меньше, но достаточно силен. Думаю, Александр поднимется в супертяжелый вес и проведет бой в апреле в США", - убежден Хирн.

В то же время, считает представитель боксера, Усик может задержаться в нынешнем дивизионе, если карьеру возобновит лучший в прошлом боец мира вне зависимости от категории Андре Уорд, но промоутер усомнился в реальности возвращения американца в профи.

После успешной защиты своих титулов в поединке против Тони Белью промоутер украинца Александр Красюк сообщил, что тот может провести еще один бой в своем дивизионе - против Уорда, если тот сам предложит ему драться. Британский супертяжеловес Диллиан Уайт уже бросил вызов абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе.