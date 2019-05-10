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Промоутер рассказал, когда и где планируется бой Ломаченко - Кэмпбелл

Сегодня, 13:37
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Промоутер рассказал, когда и где планируется бой Ломаченко - Кэмпбелл - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Ломаченко может выйти на ринг против Кэмпбелла в августе

Промоутер Эдди Хирн заявил, что ориентировочно бой за титул WBC между украинским чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом состоится в августе на родине последнего.

В интервью IFL TV Хирн отметил, что если стороны смогут заключить разумную сделку, то бой пройдет в Великобритании - в Лондоне на O2 Арена или в Халле на Кей Си Стэдиум. 

"Не думаю, что Ломаченко знает, где Халл, но также я не думаю, что его беспокоит то, куда мы отправимся. Это действительно хороший поединок, и я хочу провести его в августе", - добавил промоутер.

На днях Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между украинским чемпионом мира WBA и WBO в легком весе и Люком Кэмпбеллом.

Сообщалось, что Ломаченко стал претендентом на пояс WBC после того, как вакантным его сделал американец Майки Гарсия.

Менеджер украинца Эгис Климас заявил, что в Великобритании бой против Кэмпбелла имел бы большой статус.

Теги:   WBO WBA WBC Василий Ломаченко Бокс

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