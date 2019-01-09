Промоутер пообещал объявить следующего соперника Усика в ближайшее время Сегодня, 22:29 13 Цей матеріал також доступний українською Соперником Усика, скорее всего, будет представитель Великобритании или США Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что в ближайшее время объявит о сопернике украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

В своем аккаунте в Instagram британский представитель боксера сообщил, что вскоре будет объявлено о следующем поединке тяжеловеса.

При этом Хирн добавил флаги Украины, Великобритании и США, а значит соперником Усика, скорее всего, будет представитель последних двух стран.

Ранее команда боксера сообщила, что украинец не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым, но может встретиться с его соотечественником, супертяжеловесом Александром Поветкиным.

Впоследствии промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что украинец может провести еще один бой в своей весовой категории - против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда, который ранее завершил карьеру, но готов вернуться.

Позже Красюк заявил, что из хороших оппонентов для дебюта Усика в супертяжелом весе остались только россиянин Александр Поветкин и кубинец Луис Ортис, поэтому с вероятностью 70 процентов кто-то из них станет первым соперником украинца в хэвивейте.