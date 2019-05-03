Промоутер подтвердил переговоры с Кличко о возвращении в бокс Сегодня, 16:11 316 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко via Instagram Ранее DAZN предложил Владимиру Кличко 80 млн долларов за возвращение на ринг Владимир Кличко via Instagram

Промоутер Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вел переговоры со стриминговой платформой DAZN, которая заинтересована в возвращении украинца в бокс.

По мнению Хирна, конкретика со стороны Кличко пока что отсутствует, скорее всего, он в думает над предложением вернуться на ринг, сообщает The Sun.

"DAZN говорил с ним. Мы хотели бы, чтобы он вернулся. Мне нравится Кличко. Я думаю, что он и сейчас отличный боксер, но будем смотреть", - сказал Хирн.

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Ранее СМИ узнали, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг. Среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Также появилась информация, что украинец возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении.