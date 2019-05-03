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Промоутер подтвердил переговоры с Кличко о возвращении в бокс

Сегодня, 16:11
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Промоутер подтвердил переговоры с Кличко о возвращении в бокс - фото

Владимир Кличко via Instagram

Ранее DAZN предложил Владимиру Кличко 80 млн долларов за возвращение на ринг

Промоутер Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вел переговоры со стриминговой платформой DAZN, которая заинтересована в возвращении украинца в бокс.

По мнению Хирна, конкретика со стороны Кличко пока что отсутствует, скорее всего, он в думает над предложением вернуться на ринг, сообщает The Sun.

"DAZN говорил с ним. Мы хотели бы, чтобы он вернулся. Мне нравится Кличко. Я думаю, что он и сейчас отличный боксер, но будем смотреть", - сказал Хирн.

Ранее СМИ узнали, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг. Среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Также появилась информация, что украинец возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении.

Теги:   Бокс Энтони Джошуа Владимир Кличко

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