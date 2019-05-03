Промоутер подтвердил переговоры с Кличко о возвращении в бокс
Промоутер Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вел переговоры со стриминговой платформой DAZN, которая заинтересована в возвращении украинца в бокс.
По мнению Хирна, конкретика со стороны Кличко пока что отсутствует, скорее всего, он в думает над предложением вернуться на ринг, сообщает The Sun.
"DAZN говорил с ним. Мы хотели бы, чтобы он вернулся. Мне нравится Кличко. Я думаю, что он и сейчас отличный боксер, но будем смотреть", - сказал Хирн.
Ранее СМИ узнали, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг. Среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
Также появилась информация, что украинец возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении.