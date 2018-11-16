16 ноября 2018, пятница

Промоутер о победе Усика над Белью: Избавил общественность от разговоров о своей безударности

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Усик показал свой удар в поединке против Белью - промоутер
Фото: Matchroom Boxing via Twitter

Усик показал свой удар в поединке против Белью - промоутер

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал, как изменилось восприятие украинца боксерской общественностью после победы над Тони Белью.

В интервью VideoBoxing представитель спортсмена отметил, что нокаутом британца он избавил боксерскую общественность от темы о том, какой же он безударный.

"Вот все в нем хорошо, техника – супер, ноги, высокий IQ, но вот удара нет. Нет вот такого, чтобы "раз" - и положил, свет выключил... Мы за полчаса увидели, как рождается любовь к Усику", - добавил Красюк.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере украинский абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После этого Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть. Британский супертяжеловес Диллиан Уайт уже бросил ему вызов.

Позже команда украинца сообщила, что тот не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым, но может встретиться с российским супертяжем Александром Поветкиным. Не исключается и бой против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда.

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