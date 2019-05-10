Промоутер назвал вероятные сроки проведения боя Усик - Джошуа Вчера, 17:56 360 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge Джошуа может стать соперником Усика в декабре Reuters/Andrew Couldridge

Промоутер чемпиона мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн сообщил, что украинец может выйти на ринг против чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелой категории Энтони Джошуа в декабре 2019 года.



В комментарии Sky Sports представитель украинского боксера напомнил, что тот получил травму, а значит выбыл из поединка 25 мая.

"Но он будет обязательным претендентом на титул Джошуа, и этот бой может состояться в декабре", - добавил Хирн.

На днях стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама будет перенесен из-за травмы на тренировке.

Хирн сообщал, что после травмы украинец может вернуться на ринг в августе.

В свою очередь, Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой против Усика, но перед этим планирует встретиться на ринге с американцем Деонтеем Уайлдером, чтобы завоевать титул абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе.