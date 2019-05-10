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Промоутер назвал вероятные сроки проведения боя Усик - Джошуа

Вчера, 17:56
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Промоутер назвал вероятные сроки проведения боя Усик - Джошуа - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Джошуа может стать соперником Усика в декабре

Промоутер чемпиона мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн сообщил, что украинец может выйти на ринг против чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелой категории Энтони Джошуа в декабре 2019 года.

В комментарии Sky Sports представитель украинского боксера напомнил, что тот получил травму, а значит выбыл из поединка 25 мая.

"Но он будет обязательным претендентом на титул Джошуа, и этот бой может состояться в декабре", - добавил Хирн.

На днях стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама будет перенесен из-за травмы на тренировке.

Хирн сообщал, что после травмы украинец может вернуться на ринг в августе.

В свою очередь, Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой против Усика, но перед этим планирует встретиться на ринге с американцем Деонтеем Уайлдером, чтобы завоевать титул абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе.

Теги:   IBO IBF WBO WBA Энтони Джошуа Александр Усик Бокс

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