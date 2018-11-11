11 ноября 2018, воскресенье

Промоутер назвал вероятную дату боя Усик - Джошуа

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Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА
Фото: Matchroom Boxing

Усик защитил титулы WBC, WBO, IBF и WBА

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может состояться в 2019 году.

По мнению Хирна, Усик техничный, но ему нужно добавить в габаритах, поэтому на данный момент украинец не готов к бою с Джошуа, сообщает Sport Arena.

"Возможно, бой Усик - Джошуа состоится в конце 2019 года. Мы хотим поединок за чемпионство. Учитывая то, какой в Усика был тяжелый год, мне кажется, он не вернется на ринг раньше апреля. Вероятно, он и его команда захотят драться два раза в 2019 году", - заявил Хирн.

Также Хирн рассказал, что интересным поединок мог бы выйти против британца Диллиан Уайта.

"У него есть преимущество в габаритах, в силе, к тому же он защищался бы лучше против Усика, чем Тони Белью", - добавил Хирн.

Напомним, в ночь на воскресенье, 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После победы над Тони Белью Александр Усик заявил, что провел свой лучший на данный момент бой, но дальше хочет отдохнуть.

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