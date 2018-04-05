Промоутер Ломаченко заявил о желании легендарного боксера драться с украинцем

Пакьяо остается одним из лучших боксеров в 39 лет - Арум

Промоутер чемпиона мира WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил о том, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо хочет выйти на ринг против украинца.

В комментарии The Manila Times Арум выразил убеждение, что 39-летнего Пакьяо считают одним из лучших боксеров в мире, несмотря на конкуренцию его молодых коллег.

"Если он победит Лукаса Матиссе [14 июля], Мэнни сказал мне, что хочет драться против Ломаченко, о котором многие высказываются, как о лучшем бойце в мире", - добавил промоутер.

Сообщалось, что Пакьяо не оставил надежд в будущем провести бой потив обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко. Перед этим он заявил о том, что обсудит с Арумом возможность проведения поединка с украинцем.

В интервью НВ Ломаченко отметил, что карьера филиппинца заканчивается, кроме того, он боксирует в другой весовой категории, а поэтому драться с человеком, который завязывает со спортом, на закате его карьеры — для него не есть достижением.

Ранее украинский полулегковик заявил о том, что пока не готов подниматься сразу на несколько категорий для проведения поединка с Пакьяо.