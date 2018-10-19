19 октября 2018, пятница

Промоутер Ломаченко рассказал о следующем сопернике украинца после Педрасы

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Арум намерен организовать бой Ломаченко против Гарсии
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Арум намерен организовать бой Ломаченко против Гарсии

Промоутер украинского чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил о том, что после боя с чемпионом WBO Хосе Педрасой он намерен организовать его поединок против обладателя титулов WBC и IBF Майки Гарсии.

В комментарии Boxing Scene Арум заверил, что стремится организовывать лучшие поединки как можно скорее. По его словам, лучший бой в легком весе - это встреча его клиента с американским боксером.

"Если Ломаченко добьется успеха против Педрасы, то мы устроим бой против Гарсии", - добавил промоутер украинца.

Сообщалось, что чемпион мира WBA будет драться против обладателя титула WBO Хосе Педрасы 8 декабря 2018 года в американском Нью-Йорке.

В то же время о желании встретиться на ринге с украинцем в очном поединке говорил и чемпион мира WBC и IBF Майки Гарсия, в котором на кону может оказаться титул абсолютного чемпиона мира, если Ломаченко победит Педрасу. Тренер Гарсии Роберт Гарсия уверен, что бой его младшего брата с украинцем обязательно состоится.

В мае этого года Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях после 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории.

Журнал Новое Время №38

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