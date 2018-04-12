Промоутер Ломаченко рассказал о планах провести поединки с Бельтраном и Пакьяо в 2018 году

Ломаченко может провести три боя в 2018 году

Промоутер чемпиона мира WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил о том, что команда украинца планирует организовать бои против чемпиона мира по версии WBO в легком весе Рэя Бельтрана в августе и экс-чемпиона мира Мэнни Пакьяо в ноябре-декабре.

В интервью BoxingTalk Арум отметил, что ожидает победы украинского боксера над венесуэльским чемпионом мира WBA в легком весе Хорхе Линаресом, и хочет, чтобы поединок с мексиканца состоялся в августе.

"В случае победы Ломаченко и Пакьяо над Лукасом Матиссе, реален ли их бой до конца года? Да, в ноябре или декабре. Я хочу организовать этот поединок, и думаю, что он заинтересовал бы всех", - убежден промоутер.

Следующий бой Ломаченко проведет против венесуэльца Хорхе Линареса 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения поединка украинец поднимется в легкий вес.

С победителем боя Ломаченко - Линарес уже выразил желание встретиться чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Бельтран. Также не исключен поединок украинца против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Недавно Арум заявил о том, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо хочет выйти на ринг против украинца.