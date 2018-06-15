15 июня 2018, пятница

Промоутер Ломаченко рассказал, когда боксер вернется на ринг

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ломаченко хотел вернуться на ринг в августе - промоутер
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Ломаченко хотел вернуться на ринг в августе - промоутер

Промоутер украинского чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил о том, что его клиент вернется на ринг в октябре или ноябре 2018 года.

В интервью подкасту Talkbox Арум отметил, что легковес использовал ранее травмированную руку уже на следующий день после операции на плече, сообщает The Ring. По его словам, боксер начал реабилитацию, хотя конечность нельзя было нагружать три недели.

"Василий отказался от обезбаливающего и отправился в Украину, где сейчас и находится. Он сказал, что будет драться в августе, но я возразил", - добавил промоутер.

Недавно Ломаченко сделали операцию на плече. Позже он назвал Джервонту Дэвиса своим потенциальным соперником в 2018 году. 

Ранее менеджер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Рэя Бельтрана Стив Фэдер заявил о том, что команда мексиканского боксера рассматривает возможность провести бой против украинца.

Перед этим чемпион мира WBC в легком весе Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с Ломаченко. В случае победы украинец будет владеть двумя поясами в этой категории, как и Гарсия, если тот победит обладателя титула IBF Роберта Истера.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Бокс ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове