Промоутер Ломаченко рассказал, когда боксер вернется на ринг

Промоутер украинского чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил о том, что его клиент вернется на ринг в октябре или ноябре 2018 года.

В интервью подкасту Talkbox Арум отметил, что легковес использовал ранее травмированную руку уже на следующий день после операции на плече, сообщает The Ring. По его словам, боксер начал реабилитацию, хотя конечность нельзя было нагружать три недели.

"Василий отказался от обезбаливающего и отправился в Украину, где сейчас и находится. Он сказал, что будет драться в августе, но я возразил", - добавил промоутер.

Читайте также: Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного медиа

Недавно Ломаченко сделали операцию на плече. Позже он назвал Джервонту Дэвиса своим потенциальным соперником в 2018 году.

Ранее менеджер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Рэя Бельтрана Стив Фэдер заявил о том, что команда мексиканского боксера рассматривает возможность провести бой против украинца.

Перед этим чемпион мира WBC в легком весе Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с Ломаченко. В случае победы украинец будет владеть двумя поясами в этой категории, как и Гарсия, если тот победит обладателя титула IBF Роберта Истера.