Иван Яковина
1 февраля: Конец ракетного договора
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Андрей Смирнов
Крестный ход президента подвел Аласанию
Спецтема: Выборы президента Украины

Промоутер Ломаченко оценил возможность боя против чемпиона мира в первом полусреднем весе

Вчера, 21:49
193
Цей матеріал також доступний українською

Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Подниматься в суперсредний вес для Ломаченко - это слишком

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о возможности проведения поединка против чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса.

В комментарии Fight Hub TV представитель боксера выступил за организацию этого боя, но отметил, что американец - суперлегковес, поэтому неизвестно, готов ли будет украинец подняться в эту категорию.

"Помните, что он не супермен, хотя отличный боец, а технически - вообще лучший, которого я когда-либо видел", - добавил Арум.

Промоутер напомнил, что Ломаченко - полулегковес, который сейчас выступает в легком весе, потому переход в следующий дивизион - это слишком.

В начале января Рамирес заявил о готовности драться с украинским чемпионом мира WBA и WBO.

Накануне Ломаченко рассказал о том, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF с победителем боя Ричард Комми - Иса Чаниев, поскольку во втором случае он потеряет свой нынешний титул.

Теги:   WBO WBA Василий Ломаченко Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Бокс

31 января, 21:20

article_img
Ломаченко назвал предпочтительного соперника в бою 12 апреля
464
Бокс

Вчера, 21:49

article_img
Промоутер Ломаченко оценил возможность боя против чемпиона мира в первом полусреднем весе
193

Главное

События

Вчера, 19:11

article_img
Путешествие на Луну, беседа о гипнозе и Игорь Кондратюк о политике. 5 лучших подкастов недели - выбор редакции
Финансы

Вчера, 07:55

article_img
Курс валют от НБУ: доллар немного подешевел, а евро - подорожал
Политика

Вчера, 20:50

article_img
“Это иррационально". Ирина Фриз о том, почему избиратель должен верить Порошенко

Выбор редакции

События

Вчера, 19:11

article_img
Путешествие на Луну, беседа о гипнозе и Игорь Кондратюк о политике. 5 лучших подкастов недели - выбор редакции
Инновации

Вчера, 20:00

article_img
Назло врагу. Джефф Безос поможет построить космический интернет конкурентам Илона Маска
Авто

Вчера, 12:31

article_img
Почти не врут. Tesla назвала Model 3 самым продаваемым премиальным авто в США