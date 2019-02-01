Промоутер Ломаченко оценил возможность боя против чемпиона мира в первом полусреднем весе Вчера, 21:49 193 Цей матеріал також доступний українською Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Подниматься в суперсредний вес для Ломаченко - это слишком Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о возможности проведения поединка против чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиреса.



В комментарии Fight Hub TV представитель боксера выступил за организацию этого боя, но отметил, что американец - суперлегковес, поэтому неизвестно, готов ли будет украинец подняться в эту категорию.

"Помните, что он не супермен, хотя отличный боец, а технически - вообще лучший, которого я когда-либо видел", - добавил Арум.

Промоутер напомнил, что Ломаченко - полулегковес, который сейчас выступает в легком весе, потому переход в следующий дивизион - это слишком.

В начале января Рамирес заявил о готовности драться с украинским чемпионом мира WBA и WBO.

Накануне Ломаченко рассказал о том, что для него 12 апреля предпочтительнее защищать титул WBA с Энтони Кроллой, нежели драться за пояс IBF с победителем боя Ричард Комми - Иса Чаниев, поскольку во втором случае он потеряет свой нынешний титул.