Промоутер Ломаченко назвал россиянина возможным соперником украинца в объединительном бою

Промоутер чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинец проведет объединительный поединок с победителем боя между мексиканцем Рэем Бельтраном и россиянином Романом Андреевым, которые поспорят за титул WBO.

В комментарии BoxingTalk Арум подтвердил, что Бельтран будет драться с обязательным претендентом на пояс WBO 25 августа, хотя россиянина просили отказаться от поединка, чтобы организовать бой с мексиканцем, но Андреев не захотел этого делать.

"Планирует ли Ломаченко драться с победителем этого поединка, даже если им будет не Бельтран? Конечно", - отметил промоутер украинца.

Ранее Арум сообщил, что его клиент вернется на ринг в октябре или ноябре 2018 года.

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в легком весе Рэя Бельтрана Стив Фэдер заявлял, что команда мексиканского боксера рассматривает возможность провести бой против украинца.

В то же время о желании встретиться на ринге с украинцем в поединке говорил и чемпион мира WBC Майки Гарсия, в котором на кону могут оказаться сразу четыре пояса чемпиона мира. Тренер Гарсии Роберт Гарсия уверен, что бой его младшего брата с Ломаченко обязательно состоится.