Промоутер Фьюри рассказал, когда состоится бой Усик - Джошуа Сегодня, 15:17 16 Цей матеріал також доступний українською Усик выйдет на ринг против Джошуа в апреле 2018 года - промоутер Фьюри Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что следующим соперником британского чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа 13 апреля в Лондоне станет украинский абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик.

По словам Уоррена, он слышал, что следующим оппонентом чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе будет не Диллиан Уайт, а именно украинский тяжеловес, сообщает The Sun.

"Знаю, почему они хотят Усика - он меньше по размерам и не обладает особенно сильным ударом", - убежден промоутер.

Британский со-промоутер украинца Эдди Хирн заявлял, что бой между его клиентом и Энтони Джошуа может состояться в 2019 году.

Вместе с тем, менеджер Усика Эгис Климас отмечал, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе пока не спешит драться с британцем после своего решения подняться в супертяжи, поскольку сперва хочет отдохнуть и освоиться в новом для себя дивизионе.

В то же время, украинский экс-боксер Владимир Кличко дистанцировался от комментариев своего бывшего менеджера Бернда Бенте, который исключил матч-реванш против Джошуа.