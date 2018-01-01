Промоутер Фьюри рассказал, когда состоится бой Усик - Джошуа
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что следующим соперником британского чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа 13 апреля в Лондоне станет украинский абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик.
По словам Уоррена, он слышал, что следующим оппонентом чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе будет не Диллиан Уайт, а именно украинский тяжеловес, сообщает The Sun.
"Знаю, почему они хотят Усика - он меньше по размерам и не обладает особенно сильным ударом", - убежден промоутер.
Британский со-промоутер украинца Эдди Хирн заявлял, что бой между его клиентом и Энтони Джошуа может состояться в 2019 году.
Вместе с тем, менеджер Усика Эгис Климас отмечал, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе пока не спешит драться с британцем после своего решения подняться в супертяжи, поскольку сперва хочет отдохнуть и освоиться в новом для себя дивизионе.
В то же время, украинский экс-боксер Владимир Кличко дистанцировался от комментариев своего бывшего менеджера Бернда Бенте, который исключил матч-реванш против Джошуа.