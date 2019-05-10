#
Наире Вудс
Почему соцсети проигрывают
Тимофей Милованов
Почему я не читаю книги
Олег Шама
Об исходе русских из Украины 10 лет назад
Фоззи
Сын – брат сестры коня вождя
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Промоутер допустил проведение боя Усик - Джошуа в декабре

Сегодня, 17:56
193
Цей матеріал також доступний українською
Промоутер допустил проведение боя Усик - Джошуа в декабре - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Джошуа может стать соперником Усика в декабре

Промоутер чемпиона мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика Эдди Хирн сообщил, что украинец может выйти на ринг против чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелой категории Энтони Джошуа в декабре 2019 года.

В комментарии Sky Sports представитель украинского боксера напомнил, что тот получил травму, а значит выбыл из поединка 25 мая.

"Но он будет обязательным претендентом на титул Джошуа, и этот бой может состояться в декабре", - добавил Хирн.

На днях стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама будет перенесен из-за травмы на тренировке.

Хирн сообщал, что после травмы украинец может вернуться на ринг в августе.

В свою очередь, Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой против Усика, но перед этим планирует встретиться на ринге с американцем Деонтеем Уайлдером, чтобы завоевать титул абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе.

Теги:   IBO IBF WBO WBA Энтони Джошуа Александр Усик Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Бокс

8 мая, 23:26

img
Усик обратился к поклонникам бокса из-за отмены боя с Такамом
2846
Бокс

Вчера, 16:17

img
Усик может вернуться на ринг уже в августе - промоутер
596
Бокс

Сегодня, 13:37

img
Промоутер рассказал, когда и где планируется бой Ломаченко - Кэмпбелл
403

Главное

Футбол

Сегодня, 01:06

img
Определились финалисты Лиги Европы - видео
Компании/Рынки

Сегодня, 09:35

img
Uber привлек $8,1 млрд в ходе IPO
Политика

Сегодня, 17:26

img
Могу стать министром соцполитики: интервью с Шустером - максимально кратко