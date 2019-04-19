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Промоутер британского боксера рассказал, как Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира

Сегодня, 04:24
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Промоутер британского боксера рассказал, как Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Ломаченко может стать абсолютным чемпионом мира в поединке с Кэмпбеллом

Промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн заявил о том, что боксер заинтересован в поединке с украинским чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко, если на кону будет титул абсолютного чемпиона мира.

В комментарии iFL TV представитель британца отметил, что его клиент будет драться за вакантный пояс WBC, если его оставит Майки Гарсия, но не с украинцем.

По словам Хирна, у олимпийского чемпиона-2012 есть возможность принять бой за титул WBC или провести объединительный поединок с Ломаченко за двойной гонорар.

"У Люка осталось 10 боев в карьере, а нужно боксировать за вакантный пояс. Если Ломаченко победит Ричарда Комми [и тем самым выиграет титул IBF], а потом сойдется с Кэмпбеллом, это будет грандиозный поединок", - убежден промоутер.

Ранее британец вызвал на поединок украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.

13 апреля Ломаченко нокаутом в 4-м раунде победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO. 

Теги:   IBF WBO WBA WBC Василий Ломаченко Бокс

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