Промоутер британского боксера рассказал, как Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира Сегодня, 04:24 986 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge Ломаченко может стать абсолютным чемпионом мира в поединке с Кэмпбеллом Reuters/Andrew Couldridge

Промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн заявил о том, что боксер заинтересован в поединке с украинским чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко, если на кону будет титул абсолютного чемпиона мира.



В комментарии iFL TV представитель британца отметил, что его клиент будет драться за вакантный пояс WBC, если его оставит Майки Гарсия, но не с украинцем.

По словам Хирна, у олимпийского чемпиона-2012 есть возможность принять бой за титул WBC или провести объединительный поединок с Ломаченко за двойной гонорар.

"У Люка осталось 10 боев в карьере, а нужно боксировать за вакантный пояс. Если Ломаченко победит Ричарда Комми [и тем самым выиграет титул IBF], а потом сойдется с Кэмпбеллом, это будет грандиозный поединок", - убежден промоутер.

Ранее британец вызвал на поединок украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.

13 апреля Ломаченко нокаутом в 4-м раунде победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO.

