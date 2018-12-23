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Промоутер Беринчика допустил бой с Ломаченко

Сегодня, 22:42
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Фото: K2Ukraine via Facebook

Следующий бой Беринчик проведе в апреле 2019 года

Генеральный директор компании K2 Promotions и промоутер украинского чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика Александр Красюк допустил, что его клиент может драться с украинским чемпионом мира WBA и WBO Василием Ломаченко.

В комментарии Sport.ua представитель боксера отметил, что его следующий бой состоится в апреле 2019 года, назвав происходившее в ринге против филиппинца Росеки Кристобаля великолепным зрелищем.

"Возможный бой с Ломаченко? Почему Денис должен его не захотеть — боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", - добавил Красюк.

Накануне Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.

Сам чемпион WBO International в легком весе заявил о том, что хотел бы подраться с британцем Энтони Кроллой.

Ранее Беринчик выразил недовольство возможной победой Ломаченко над Рэем Бельтраном, который на тот момент владел титулом WBO. По его словам, если им завладеет соотечественник, что случилось после победы украинца над Хосе Педрасой, то ему не видать пояса.

Теги:   Денис Беринчик WBA WBO Василий Ломаченко Бокс

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