18 сентября 2018, вторник

Претендующий на звание чемпиона мира украинский боксер назначил нового тренера

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К бою против Адониса Стивенсона Александра Гвоздика будет готовить новый тренер
Фото: Top Rank

К бою против Адониса Стивенсона Александра Гвоздика будет готовить новый тренер

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик назначил нового тренера для подготовки к следующему бою.

Как сообщает ESPN, новым наставником украинца стал известный американский специалист Тедди Атлас, который ранее работал аналитиком на телеканале ESPN.

62-летний Атлас заменит Марко Контрераса, который ранее работал с Гвоздиком. Американец будет помогать украинцу в подготовке к бою против канадца Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Тренировки Гвоздика будут проходить в Калифорнии, а тренировочный лагерь откроется в начале октября.

Отметим, чо Атлас не тренировал с 2016 года, когда помогал Тимоти Брэдли готовиться к бою против Мэнни Пакьяо. Вариант работы с Гвоздиком американцу предложил менеджер украинца Эгис Климас.

Напомним, поединок между не знающим поражений украинским временным чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и канадским обладателем пояса WBC Адонисом Стивенсоном планируется провести 3 ноября 2018 года.

В последнем своем поединке украинец единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. Он впервые провел все 12 раундов в профи-карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

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