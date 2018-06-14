Престижная организация назначила украинца претендентом на титул чемпиона мира по боксу - СМИ

Одна из самых престижных боксерских организаций - Всемирный боксерский совет (WBC) - подтвердила, что в следующем титульном поединке чемпион в полутяжелом весе Адонис Стивенсон должен будет встретиться с обладателем пояса WBC Silver украинцем Александром Гвоздиком, сообщает Boxingtalk.

Сторонам дали время до 29 июня, чтобы согласовать все условия поединка. Если договориться не удастся, будут назначены промоутерские торги.

Таким образом, Гвоздик официально стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

Стивенсон на профи-ринге выиграл 29 боев при одной ничьей и одном поражении. Гвоздик выиграл все свои 15 боев в профессиональной карьере.

В последнем своем поединке Гвоздик единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. При этом, впервые он провел все 12 раундов в профи-карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

После этого глава WBC Маурисио Сулейман заявил о том, что не знающий поражений украинский полутяжеловес Александр Гвоздик будет драться с победителем боя между Адонисом Стивенсоном и Баду Джеком.