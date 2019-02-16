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Появилось первое фото избитого Гвоздиком боксера после выхода из комы

Сегодня, 15:09
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Адонис Стивенсон via Twitter

Стивенсон продолжает реабилитацию после нокаута от Гвоздика

Девушка экс-чемпиона мира по версии WBC Адониса Стивенсона Симона Год опубликовала первое фото после выхода спортсмена из комы.

Стивенсон продолжает восстановление после боя против украинца Александра Гвоздика, сообщает TWA Sports.

Ему сделали операцию по замещению части черепа. На данный момент боксер уже встал на ноги, может говорить и двигать руками.

Фото: TVA Sports

Стивенсон проиграл Гвоздику 1 декабря нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках вынесли с ринга.

Затем стало известно, что боксера ввели в искусственную кому. У спортсмена было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

Позже появилась информация, что канадец перенес операцию. Впоследствии Стивенсон вышел из комы.

Теги:   Александр Гвоздик Бокс

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