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Потенциальный соперник Усика заявил о желании "сделать ему больно"

Сегодня, 15:24
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Уайт не собирается меряться с Усиком боксерским мастерством

Фото: Sky Sports

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался по поводу потенциального боя в своей категории с украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

В комментарии Sky Sports боксер признал, что украинец - очень хороший боец, но отметил, что тот не является супертяжеловесом.

"Если я буду с ним драться, то не собираюсь устраивать с ним боксерский поединок - я устрою ему войну, сделав бой неудобным для него. Я намерен сделать ему больно", - добавил Уайт.

По словам британца, Усик намного меньше его, и хотя тот хорошо двигается и владеет хорошими навыками, он не собирается меряться с ним боксерским мастерством.

Ранее Уайт бросил вызов абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе. 

Впоследствии промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что украинец может провести еще один бой в своей весовой категории - против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда, который ранее завершил карьеру, но готов вернуться.

Теги:   Александр Усик Бокс

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