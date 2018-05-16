Потенциальный соперник Ломаченко об очном бое: Он не феномен - его можно побить

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия прокомментировал возможный поединок против украинского обладателя титула WBA Василия Ломаченко.

В интервью ES News американский боксер заявил о том, что способен остановить украинца, ведь хотя тот и победил Хорхе Линареса в легком весе, этот бой не сложился для него легко, и он побывал в нокдауне, сообщает BoxingScene.com.

"Это показывает, что он не мировой феномен, которого из него делают люди, его можно побить. Ломаченко блистает против слабых соперников, но стоит ему столкнуться с мировым чемпионом, как можно увидеть возможности для победы над ним", - отметил Гарсия.

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В то же время, американец не понимает, о чем говорит промоутер украинца Боб Арум, когда рассуждает о сложностях в организации поединка, ссылаясь на разные телетрансляторы боев этих боксеров.

На днях Майки Гарсия заявил о желании встретиться на ринге с Василием Ломаченко. Отмечалось, что промоутер последнего Боб Арум планирует провести поединок между своим клиентом и чемпионом WBO Рэем Бельтраном в августе 2018 года. В случае победы украинец будет владеть двумя поясами в этой категории, как и Гарсия, если тот победит обладателя титула IBF Роберта Истера.

Ранее Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе, чем завоевал титулы в трех весовых категориях за 12 поединков на профи-ринге, что является рекордным достижением в истории. Украинец отправил венесуэльца в нокаут в 10-м раунде.