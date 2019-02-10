Потенциальный соперник Ломаченко защитил титул нокаутом в первом раунде - видео Сегодня, 14:12 1761 Цей матеріал також доступний українською Джервонта Дэвис via Twitter Дэвис выиграл поединок техническим нокаутом Джервонта Дэвис via Twitter

Потенциальный соперник украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Джервонта Дэвис защитил титул WBA во втором полулегком весе, нокаутировав в первом раунде Уго Руиса.



Американский боксер выиграл поединок техническим нокаутом, поскольку его мексиканский оппонент получил перелом носа.

Тем самым Дэвис выиграл в 21-й раз из 21-го на профессиональном ринге. Руис потерпел пятое поражение в 44-х боях.

В апреле 2018-го года сообщалось, что промоутер американца Флойд Мейвезер ведет переговоры с промоутерской компанией украинца Top Rank по поводу его будущего боя против Дэвиса.

Сам Мейвезер заявил, что его подопечный нокаутировал бы Ломаченко.

Позже Дэвис выразил уверенность, что легко победит украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO.

НВ