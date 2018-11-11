После поединка Усик - Белью произошла драка за пределами ринга - видео

После боксерского поединка между Александром Усиком и Тони Белью, в котором украинець нокаутировал британца в восьмом раунде, произошла драка в рингсайде - на первых рядах зрительских мест.
Как сообщает Sport Arena, стычку устроил один из вип-гостей, который хотел прорваться на ринг, но ему не позволили этого сделать.
Охранники взяли разъяренного болельщика под руки и вывели подальше от ринга.
Напомним, в ночь на воскресенье, 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.
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