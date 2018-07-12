Польский экс-соперник Усика пожелал украинцу поражения в бою с Гассиевым

Польский тяжеловес Кшиштоф Гловацки пожелал поражения чемпиону мира по версиям WBC, WBO Александру Усику в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева.

Как сказал поляк в интервью RingPolska, у Гассиева и Усика приблизительно равные шансы на победу, поскольку у каждого из них есть свои сильные стороны.

"Все будет зависеть от того, как будет складываться поединок. Если Усик пойдет в размен ударами, то может оказаться на настиле. Гассиев также невероятно силен, он способен уложить Усика. Кроме того, он неплохо перемещается по рингу.

Но если Усик будет драться так же, как и со мной – не рваться вперед, а работать сериями ударов и быстро двигаться, – то тогда он может выиграть по очкам", - размышляет Гловацки.

Поляк хочет, чтобы Гассиев победил Усика, поскольку очень хочет реванш против украинца. Именно во втором сезоне WBSS, по мнению поляка, он может состояться.

"Я надеюсь, что в моем весе будет проведен еще один турнир WBSS. Поэтому я хочу, чтобы Гассиев победил Усика, а Александр бы потом принял участие в еще одном сезоне Суперсерии. Тогда у нас с ним мог бы состояться реванш. Этого я бы хотел больше всего. Думаю, этот бой сложился бы по-другому. У меня был бы другой подход, другие установки. Вообще это моя мечта – реванш против Усика", - резюмировал Гловацки.

В бою против Гловацки Усик впервые завоевал титул чемпиона мира. 18 сентября 2016 года в Варшаве украинец победил поляка единогласным решением судей.

Финальный бой WBSS Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. Позже стало известно, что в контракте предусмотрен реванш, который пройдет уже не на территории РФ. Усик заявил, что собирается поехать в Москву, чтобы победить.

Сам Усик отказывался драться на территории России, но позже заявил, что для него нет разницы, где проводить поединок, хотя и считает правильным драться в нейтральной стране.