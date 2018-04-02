Появился претендент на бой с победителем поединка Ломаченко - Линарес

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Рэй Бельтран может стать следующим соперником Василия Ломаченко
Фото: Top Rank

Рэй Бельтран может стать следующим соперником Василия Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэй Бельтран выразил желание провести бой с победителем титульного поединка между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом.

Как сообщил мексиканский ветеран в интервью BoxingTalk, представители Ломаченко предлагали ему провести бой против украинца, но он не смог это сделать из-за травмы руки. Однако эта встреча все же может случиться, если Ломаченко победит Линареса.

"Ломаченко – Линарес должен быть хорошим поединком. Мир бокса считает, что победит украинец, но я считаю Хорхе тоже сильным боксером. Он очень умелый и очень быстрый.

Думаю, бой будет длиться все 12 раундов. Я хочу встретиться с победителем этого боя", - сказал Бельтран.

Поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.

Ранее Ломаченко заявил, что ожидает невероятного боя и с нетерпением ожидает его проведения. По мнению полулегковеса, болельщики со всего мира ожидают поединка. В свою очередь, Линарес пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

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