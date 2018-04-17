Появился кандидат на замену Усику в бою против Гассиева

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Майрис Бриедис (слева) готов заменить Александра Усика в бою против Мурата Гассиева

Майрис Бриедис (слева) готов заменить Александра Усика в бою против Мурата Гассиева

Бывший соперник чемпиона мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александра Усика в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Майрис Бриедис готов заменить украинца в финальном поединке турнира против обладателя титулов WBA Super, IBF Мурата Гассиева.

На своей странице в Instagram латвиец пошутил над украинцем, который получил травму, и выразил готовность заменить его в бою против Гассиева.

"Усик, ты не готов? Потому что я готов. Я хорошо готов к финалу. Поправляйся скорее, но в случае чего, я готов тебя заменить", - написал Бриедис.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Точная дата пока неизвестна. Право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России. Сам Усик отказывается драться на территории РФ.

Ранее стало известно, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым отложен из-за травмы украинца.

Сам Усик подтвердил, что повредил локоть, поэтому бой против обладателя титулов WBA Super, IBF Мурата Гассиева не состоится 11 мая.

В конце января Усик победил Бриедиса в полуфинале WBSS решением судей.

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