Появилось промо боя Ломаченко - Линарес - видео

Ломаченко 12 мая будет боксировать с Линаресом

Промоутерская компания Golden Boy опубликовала промо-ролик, посвященный предстоящему поединку между украинским чемпионом мира WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и чемпионом WBA Хорхе Линаресом.

В видео попали фрагменты боев украинского и венесуэльского боксеров, а также их тренировок.

Ранее Ломаченко заявил, что ожидает невероятного боя и с нетерпением ожидает его проведения. По мнению полулегковеса, болельщики со всего мира ожидают поединка.

В свою очередь, Линарес пообещал, что остановит победную поступь украинского обладателя пояса WBO во втором полулегком весе.

Накануне стало известно, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях и бывший соперник украинского супертяжа Владимира Кличко британец Дэвид Хэй будет помогать Линаресуготовиться к бою против Ломаченко.

Поединок украинского чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе и обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса состоится 12 мая 2018 года в Нью-Йорке. Для проведения боя Ломаченко поднимется в легкий вес.