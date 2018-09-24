24 сентября 2018, понедельник

Появилось официальное промо боя Усик - Белью

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Усик и Белью определят судьбу титула абсолютного чемпиона мира
Фото: Александр Красюк via Facebook

Усик и Белью определят судьбу титула абсолютного чемпиона мира

Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала официальный проморолик поединка между украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и британцем Тони Белью.

В ролике главным образом показаны фрагменты боев украинца против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, а также британца против соотечественника Дэвида Хэя.

Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере.

Сразу после прибытия в Лондон к украинскому боксерому наведались допинг-офицеры, и он сдал допинг-тест.

Усику к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

Накануне абсолютный чемпион мира впервые встретился со своим будущим соперником британцем Тони Белью в дуэли взглядов.

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