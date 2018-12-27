Поднимает конечности и верх туловища. Состояние избитого Гвоздиком экс-чемпиона мира улучшилось Сегодня, 19:38 83 Цей матеріал також доступний українською Фото: Адонис Стивенсон via Instagram Стивенсон уже ограниченно контактирует с окружающими людьми

Брат избитого украинским боксером Александром Гвоздиком экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона Пьер заявил о том, что состояние спортсмена улучшилось.

Как сообщает La Presse, 41-летний боксер уже ограниченно контактирует с окружающими людьми, и ему уже не нужна дыхательная маска.

Он также может сидеть, поднимать руки, ноги и верхнюю часть туловища. По словам брата Стивенсона, тот уже узнает родных и близких. Семья боксера призналась, что была тронута словами поддержки со всего мира, включая и сообщение от Александра Гвоздика.

Стивенсон проиграл Гвоздику 1 декабря нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула. Перед падением канадец пропустил восемь мощных ударов подряд. Сразу после боя его на носилках вынесли с ринга.

Затем стало известно, что боксера ввели в искусственную кому. У спортсмена было подозрение на кровоизлияние в мозг, но решение врачей больше связано с профилактическими целями.

Позже появилась информация, что канадец перенес операцию. Впоследствии Стивенсон вышел из комы.