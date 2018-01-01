Победный поединок Ломаченко против Педрасу - видео Сегодня, 08:16 0 Цей матеріал також доступний українською Василий Ломаченко Vasyl Lomachenko/Facebook

В Нью-Йорке, США, 9 декабря состоялся бой в легком весе между украинским чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко и пуэрториканским чемпионом мира WBO Хосе Педрасой.

Поединок оказался победным для украинца.

Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды по 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

Ломаченко победил Педрасу. События боя