Победный поединок Ломаченко против Педрасу - видео
Сегодня, 08:16
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В Нью-Йорке, США, 9 декабря состоялся бой в легком весе между украинским чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко и пуэрториканским чемпионом мира WBO Хосе Педрасой.
Поединок оказался победным для украинца.
Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды по 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.
Ломаченко победил Педрасу. События боя