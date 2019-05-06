Оставил все, что хотел. Экс-тренер Владимира Кличко отреагировал на слухи о его возвращении на ринг Вчера, 17:34 1785 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко via Facebook Бэнкс не верит, что Кличко вернется на ринг Владимир Кличко via Facebook

Тренер украинского бывшего супертяжелоса Владимира Кличко Джонатон Бэнкс выразил убеждение, что его экс-подопечный не вернется в профессиональный бокс.



В интервью FightHype.com он признался, что украинец долго решался завершить карьеру и общался с ним перед принятием соответствующего решения.

"Он сказал мне, что оставил в боксе все, что хотел. Я ему ответил, что приму любое решение, которое он примет", - добавил Бэнкс.

По словам тренера, Кличко говорил ему про необходимость быть уверенным не возвращаться на ринг, прежде чем заявить о решении уйти, ведь боксер не хочет быть тем, кто потом скажет о возвращении.

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"Владимир на протяжении долгого периода ассоциировался с супертяжелым дивизионом, он успел нажить много недоброжелателей. Теперь все хотят его возвращения, чтобы у дивизиона появилось лицо", - резюмировал Бэнкс.

Ранее СМИ узнали, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг. Среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Также появилась информация, что украинец возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении.

Промоутер Эдди Хирн заявлял, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вел переговоры со стриминговой платформой DAZN, которая заинтересована в возвращении украинца в бокс.

