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Оставил все, что хотел. Экс-тренер Владимира Кличко отреагировал на слухи о его возвращении на ринг

Вчера, 17:34
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Оставил все, что хотел. Экс-тренер Владимира Кличко отреагировал на слухи о его возвращении на ринг - фото

Владимир Кличко via Facebook

Бэнкс не верит, что Кличко вернется на ринг

Тренер украинского бывшего супертяжелоса Владимира Кличко Джонатон Бэнкс выразил убеждение, что его экс-подопечный не вернется в профессиональный бокс.

В интервью FightHype.com он признался, что украинец долго решался завершить карьеру и общался с ним перед принятием соответствующего решения.

"Он сказал мне, что оставил в боксе все, что хотел. Я ему ответил, что приму любое решение, которое он примет", - добавил Бэнкс.

По словам тренера, Кличко говорил ему про необходимость быть уверенным не возвращаться на ринг, прежде чем заявить о решении уйти, ведь боксер не хочет быть тем, кто потом скажет о возвращении.

"Владимир на протяжении долгого периода ассоциировался с супертяжелым дивизионом, он успел нажить много недоброжелателей. Теперь все хотят его возвращения, чтобы у дивизиона появилось лицо", - резюмировал Бэнкс.

Ранее СМИ узнали, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг. Среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.  

Также появилась информация, что украинец возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении. 

Промоутер Эдди Хирн заявлял, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вел переговоры со стриминговой платформой DAZN, которая заинтересована в возвращении украинца в бокс.

Теги:   Владимир Кличко Бокс

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