Оставил все, что хотел. Экс-тренер Владимира Кличко отреагировал на слухи о его возвращении на ринг
Тренер украинского бывшего супертяжелоса Владимира Кличко Джонатон Бэнкс выразил убеждение, что его экс-подопечный не вернется в профессиональный бокс.
В интервью FightHype.com он признался, что украинец долго решался завершить карьеру и общался с ним перед принятием соответствующего решения.
"Он сказал мне, что оставил в боксе все, что хотел. Я ему ответил, что приму любое решение, которое он примет", - добавил Бэнкс.
По словам тренера, Кличко говорил ему про необходимость быть уверенным не возвращаться на ринг, прежде чем заявить о решении уйти, ведь боксер не хочет быть тем, кто потом скажет о возвращении.
"Владимир на протяжении долгого периода ассоциировался с супертяжелым дивизионом, он успел нажить много недоброжелателей. Теперь все хотят его возвращения, чтобы у дивизиона появилось лицо", - резюмировал Бэнкс.
Ранее СМИ узнали, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт в 80 млн долларов за возвращение на ринг. Среди потенциальных соперников называют Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
Также появилась информация, что украинец возобновил тренировки на фоне слухов о своем возвращении.
Промоутер Эдди Хирн заявлял, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вел переговоры со стриминговой платформой DAZN, которая заинтересована в возвращении украинца в бокс.