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Остался с одним. Усик лишился третьего чемпионского титула

Вчера, 13:42
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Остался с одним. Усик лишился третьего чемпионского титула - фото

Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Усик остался с титулом IBF в тяжелом весе

Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинца Александра Усика соответствующего пояса в тяжелом весе из-за его перехода в супертяжелый дивизион.

Как сообщает официальный сайт WBO, теперь чемпионом мира по данной версии стал поляк Кшиштоф Гловацки, который был временным обладателем этого титула.

Тем самым украинец сохраняет за собой только пояс чемпиона Международной боксерской федерации (IBF).

Накануне Всемирный боксерский совет (WBC) сделал соответствующий титул Усика в тяжелом весе вакантным. За бойцом закреплен статус «чемпиона в отпуске», что дает ему право немедленно драться за пояс в случае возвращения в тяжелый вес.

Ранее стало известно, что первый поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама перенесен из-за его травмы на тренировке. Возвращение на ринг планируется в сентябре.

В марте Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила отказ украинца от своего титула из-за перехода в супертяжи. После этого боец перестал быть абсолютным чемпионом мира в данном дивизионе.

Теги:   IBF WBO Александр Усик Бокс

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