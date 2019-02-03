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Определился потенциальный соперник Ломаченко - видео

Сегодня, 10:59
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Ричард Комми via Instagram

Комми победил Чаниева техническим нокдауном во втором раунде

Ганский боксер Ричард Комми нокаутировал россиянина Ису Чаниева и стал наиболее вероятным следующим соперником обладателя титулов по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко.

Уже в первых двух раундах Комми трижды отправил Чаниева в нокдаун. После второго нокдауна ганец пошел добивать россиянина, в третий раз отправив его на канвас, и рефери принял решение остановить поединок.

Комми завоевал чемпионский титул по версии IBF в легком весе и стал наиболее вероятным следующим соперником Василия Ломаченко.

После этого поединка на счету Комми 28 побед при двух поражениях.

Ранее промоутер украинского чемпиона мира WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум сообщил о том, что свой следующий поединок его клиент проведет в апреле против победителя боя за титул IBF Иса Чаниев - Ричард Комми.

Затем Василий Ломаченко заявил, что для него 12 апреля лучше защищать титул WBA с Энтони Кроллой, чем биться за пояс IBF.

Теги:   Бокс IBF Василий Ломаченко

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