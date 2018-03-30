Он очень хорошо двигается. Соперник Усика в чемпионском бою дал комментарий накануне поединка

Гассиев отметил, что будет готовиться к напряженным 12 раундам

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) рассказал о предстоящем бое с Александром Усиком в финале World Boxing Super Series.

Слова россиянина приводит FightSpaceWorld.

Гассиев отметил, что будет готовиться к напряженным 12 раундам. По его словам, ему нужно будет хорошо подготовиться как в физическом, так и в психологическом плане.

"Усик – олимпийский чемпион, чемпион мира. У него хорошая боксерская школа, хорошие ноги. Он очень хорошо двигается, мне нужно будет давить, давить и давить на него с первого по последний раунды, каждую секунду и каждый момент.

Мой план – выиграть бой. Не могу предугадать будущее, что произойдет в ринге. Буду стараться работать по корпусу, выбрасывать джебы, хуки, апперкоты. Буду делать лучшее, на что способен", – сказал Гассиев.

Бой Усика и Гассиева состоится 11 мая в Саудовской Аравии. Победитель объединит все пояса в тяжелом весе и получит чек на 10 миллионов долларов.

В своем полуфинале российский боец (26-0, 18 КО) одержал победу над чемпионом WBA кубинцем Юньером Дортикосом.

В другом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе украинец Александр Усик победил латвийца Майриса Бриедиса, завоевав титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO.