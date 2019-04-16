Олимпийский чемпион-2012 вызвал на бой Ломаченко Вчера, 20:05 880 Цей матеріал також доступний українською Люк Кэмпбелл via Twitter Люк Кэмпбелл может стать соперником Ломаченко Люк Кэмпбелл via Twitter

Британский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Люк Кэмпбелл вызвал на поединок украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.



В своем аккаунте в Twitter претендент на титул WBC написал, что его Энтони Кролла в проигранном украинцу бою показал смелость, а тот - класс.

"Два олимпийских чемпиона точно заслуживают провести очный поединок", - добавил Кэмпбелл.

Ломаченко дважды выигрывал золотые медали Олимпийских Игр - в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

13 апреля украинский боксер нокаутом в 4-м раунде победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO.

Позже Ломаченко признался, что сломал руку в бою против британца. Промоутер Эгис Климас заявил, что травма оказалась несерьезной, а боксер вернется на ринг в сентябре.