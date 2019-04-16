#
Андрей Смирнов
Порошенко и Зеленский сделали это
Бернар-Анри Леви
Европа – это большой Нотр-Дам
Дмитрий Боярчук
Экономика и Зеленский. Что изменится?
Павел Казарин
Как же я хочу ошибиться в отношении Зеленского
Спецтема: Пожар в соборе Нотр-Дам Выборы президента Украины

Олимпийский чемпион-2012 вызвал на бой Ломаченко

Вчера, 20:05
880
Цей матеріал також доступний українською
Олимпийский чемпион-2012 вызвал на бой Ломаченко - фото

Люк Кэмпбелл via Twitter

Люк Кэмпбелл может стать соперником Ломаченко

Британский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Люк Кэмпбелл вызвал на поединок украинского чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

В своем аккаунте в Twitter претендент на титул WBC написал, что его Энтони Кролла в проигранном украинцу бою показал смелость, а тот - класс.

"Два олимпийских чемпиона точно заслуживают провести очный поединок", - добавил Кэмпбелл.

Ломаченко дважды выигрывал золотые медали Олимпийских Игр - в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

13 апреля украинский боксер нокаутом в 4-м раунде победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO. 

Позже Ломаченко признался, что сломал руку в бою против британца. Промоутер Эгис Климас заявил, что травма оказалась несерьезной, а боксер вернется на ринг в сентябре.

Теги:   WBO WBA WBC Василий Ломаченко Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Бокс

Вчера, 20:05

img
Олимпийский чемпион-2012 вызвал на бой Ломаченко
880

Главное

Политика

Сегодня, 12:52

img
Порошенко подтвердил проведение дебатов 19 апреля на Олимпийском и назвал точное время
Политика

Сегодня, 18:25

img
"Понял, что проиграл". Антон Геращенко заявил, что Порошенко планирует бороться за пост премьер-министра
Политика

Сегодня, 17:57

img
Хомутынник заявил, что будет поддерживать законопроекты Зеленского в случае его победы