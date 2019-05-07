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Официально: Ломаченко проведет бой за новый титул чемпиона мира

Вчера, 21:32
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Официально: Ломаченко проведет бой за новый титул чемпиона мира - фото

Reuters/Andrew Couldridge

Ломаченко может завоевать свой третий титул чемпиона мира

Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил переговоры о бое за соответствующий пояс между украинским чемпионом мира WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Как сообщает официальный сайт организации, ее правление удовлетворило запрос украинца по поводу возможности драться за титул, ставший вакантным. Пока что неизвестно, когда и где состоится поединок.

Владевший ранее этим поясом американец Майки Гарсия стал почетным чемпионом мира WBC, поэтому сохраняет право бороться за титул в легком весе.

Кроме того, организация проведет мини-турнир, в котором определится обязательный претендент на пояс чемпиона мира WBC в легком весе.

Первый бой проведут Заур Абдуллаев и Девин Хэйни, второй - Теофимо Лопес и Хавьер Фортуна. Победители поединков затем определят обязательного претендента между собой.

Сообщалось, что Ломаченко стал претендентом на пояс WBC после того, как вакантным его сделал американец Майки Гарсия. Менеджер украинца Эгис Климас заявил, что в Великобритании бой против Кэмпбелла имел бы большой статус.

Теги:   WBA WBO WBC Василий Ломаченко Бокс

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