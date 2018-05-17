Обидчика Ломаченко арестовали за кражу 16 банок пива - СМИ

Салидо не выходил на ринг с декабря 2017 года

Единственный победитель украинского чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко на профи-ринге Орландо Салидо был арестован мексиканской полицией за кражу 16 банок пива, сообщает BoxingScene.com.

По информации медиа, боксер в компании трех других мужчин пришел в один из маркетов купить пиво, но получил отказ, поскольку алкоголь нельзя продавать до восьми часов утра местного времени.

Спортсмен проигнорировал слова работника маркета и ушел с банками пива. После вызова полиции Салидо арестовали, но выпустили под залог в 41 доллар ближе к обеду. Это уже не первые проблемы с законом у боксера, который является кандидатом в депутаты в один из мексиканских округов. Ранее он участвовал в драке, которая произошла в одном из баров.

Салидо не выходил на ринг с декабря 2017 года, когда неожиданно проиграл поединок Мигелю Роману. После этого боец объявил о завершении карьеры, но передумал спустя несколько дней.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксер может отказаться от реванша против Ломаченко из-за даты его проведения.

В свою очередь, менеджер украинца Эгис Климас заявил, что по его информации Салидо не хочет давать реванш побежденному им сопернику.