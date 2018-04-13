Обидчик Владимира Кличко объявил дату возвращения на ринг

Пока что неизвестен первый соперник Фьюри после его возвращения

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который нанес первое за 12 лет поражение Владимиру Кличко, анонсировал возвращение в профессиональный бокс 9 июня 2018 года.

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, команда боксера не будет торопиться с его возвращением на ринг, поскольку хочет, чтобы спортсмен подошел к этому моменту в как можно лучшей физической и ментальной форме, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что после более чем 2,5 лет перерыва Фьюри проведет свой первый поединок в Манчестере. Имя соперника пока что неизвестно. В то же время, промоутер заверил, что его клиент в один день будет драться с другим обидчиком Владимира Кличко Энтони Джошуа.

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"Это случится после трех или четырех боев. Когда будет правильный момент, мы нажмем на кнопку", - добавил Уоррен.

Сам Фьюри заявил, что после победы над украинским супертяжеловесом потерял интерес к боксу, но с тех пор повзрослел и вернул свою страсть.

Прошедшим летом Фьюри сообщил о завершении карьеры профессионала после того, как попался на употреблении кокаина. Позже британец объявил, что вернется на ринг в 2018 году и даже пожелал увидеть в соперниках Виталия Кличко.

Осенью 2015 года Владимир Кличко уступил британцу по решению судей, потеряв титулы WBA, IBF, WBO, IBO и американского журнала The Ring. Тем самым украинец потерпел свое первое поражение за 12 лет. Это был пока что последний бой в карьере Фьюри.