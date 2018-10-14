Обидчик Макгрегора вызвал на бой легендарного боксера

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, который недавно победил ирландского бойца Конора Макгрегора, бросил вызов легендарному непобедимому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему.
По словам Нурмагомедова в них с Мейвезером много общего: никто из них никогда не проигрывал и оба победили Конора Макргрегора.
"Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король - это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко", - обратился Нурмагомедов через Instagram менеджера Дехуана Блейка.
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Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландцем Конором МакГрегором в поединке за титул чемпиона мира в легком весе UFC в рамках турнира UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе.
В августе 2017 года боксер Флойд Мейвезер досрочной победил бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10 раунде.
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