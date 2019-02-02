Обидчик Кличко договорился о бое с непобежденным американским боксером - СМИ Сегодня, 13:47 751 Цей матеріал також доступний українською EPA Поединок Джошуа - Миллер, вероятно, состоится 1 июня EPA

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO Энтони Джошуа договорился о бое с непобежденным американцем Джаррелом Миллером (23-0-1, 20 KO), сообщает The Ring.

Поединок, вероятно, состоится 1 июня в Нью-Йорке на арене в Мэдисон Сквер Гарден. Также существует вероятность, что бой состоится 8 июня.

Ранее предполагалось, что свой следующий поединок Джошуа проведет в Лондоне на стадионе Уэмбли. Однако представители арены отказались от такой идеи после того, как британцу не удалось договориться о бое Деонтеем Уайлдером, Тайсоном Фьюри или Диллиан Уайтом.

Читайте также: Непобедимый американский боксер рассказал о перспективах Усика в супертяжелом весе



Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о возможном реванше с экс-боксером Владимиром Кличко, а также назвал украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика среди претендентов на бой с британцем.

29 апреля 2017 года в титульном поединке Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде. После этого украинский боксер объявил о завершении своей спортивной карьеры.

В последнем бою Джошуа победил россиянина Александра Поветкина и защитил три титула чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF.