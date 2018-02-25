Новоиспеченный украинский чемпион мира по боксу рассказал о планах на будущее

Артем Далакян (слева) стал третьим действующим украинским чемпионом мира по боксу

Новоиспеченный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе украинец Артем Далакян рассказал о своих планах на будущее.

Как сообщает Boxing News 24, украинский боксер не намерен останавливаться на достигнутом, а собирается встретиться с другими чемпионами дивизиона и двигаться к званию абсолютного чемпиона мира.

"Очень горжусь, что стал самым новым чемпионом из Украины. Я хочу объединиться с кем-либо из других чемпионов мира. Я люблю драться в США, не могу дождаться возвращения и боя в Лос-Анджелесе", - сказал Далакян.

Накануне украинец Артем Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилорией в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в самом легком весе (до 50,8 кг).

Далакян стал третьим украинцем после Василия Ломаченко и Александра Усика, который является действующим чемпионом мира по боксу. Всего же Далакян стал 11-м украинским чемпионом мира в истории.