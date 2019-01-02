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Нокаут от Ломаченко вошел в топ-3 лучших в 2018 году по версии авторитетного портала - видео

Сегодня, 16:43
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Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде

Фото: Top Rank via Twitter

Нокаут Хорхе Линареса от украинского боксера Василия Ломаченко в 10-м раунде поединка за титул чемпиона мира WBA в легком весе занял третье место среди лучших в 2018 году по версии BoxingScene.

Авторитетный портал назвал лучшим по итогам минувшего года нокаут британца Дерека Чисоры его соотечественником Диллианом Уайтом в супертяжелом весе.

Второе место эксперты ресурса присудили тому же Уайту, который ранее в 2018 году нокаутировал австралийца Лукаса Брауна.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила, что считает лучшим в 2018 году поединок между Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом.

12 мая украинский легковес нокаутировал Хорхе Линареса и завладел поясом WBA в легком весе.

Теги:   WBA Василий Ломаченко Бокс

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