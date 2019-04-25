Никогда не говори "никогда". Владимир Кличко не исключил своего участия в политике
Бывший боксер Владимир Кличко не стал отрицать своего возможного участия в политике.
В интервью DW экс-чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что ожидал вопрос, планирует ли он вернуться в спорт, что для него более интересная тема.
"Никогда не говори "никогда", - добавил Владимир Кличко.
В этом же интервью мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддержит брата в любом его решении, каким бы оно ни было.
"Это его судьба. Это его решение", - резюмировал экс-боксер.
Ранее Владимир Кличко опроверг возможность прихода в политику по примеру своего старшего брата Виталия.