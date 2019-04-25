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Никогда не говори "никогда". Владимир Кличко не исключил своего участия в политике

Сегодня, 14:57
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Никогда не говори "никогда". Владимир Кличко не исключил своего участия в политике - фото

Владимир Кличко via Facebook

Владимир Кличко не исключил своего участия в политике

Бывший боксер Владимир Кличко не стал отрицать своего возможного участия в политике.

В интервью DW экс-чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что ожидал вопрос, планирует ли он вернуться в спорт, что для него более интересная тема.

"Никогда не говори "никогда", - добавил Владимир Кличко.

В этом же интервью мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддержит брата в любом его решении, каким бы оно ни было.

"Это его судьба. Это его решение", - резюмировал экс-боксер.

Ранее Владимир Кличко опроверг возможность прихода в политику по примеру своего старшего брата Виталия.

Теги:   Виталий Кличко Владимир Кличко Бокс

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