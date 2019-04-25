Никогда не говори "никогда". Владимир Кличко не исключил своего участия в политике Сегодня, 14:57 358 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко via Facebook Владимир Кличко не исключил своего участия в политике Владимир Кличко via Facebook

Бывший боксер Владимир Кличко не стал отрицать своего возможного участия в политике.



В интервью DW экс-чемпион мира в супертяжелом весе заявил, что ожидал вопрос, планирует ли он вернуться в спорт, что для него более интересная тема.

"Никогда не говори "никогда", - добавил Владимир Кличко.

В этом же интервью мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддержит брата в любом его решении, каким бы оно ни было.

"Это его судьба. Это его решение", - резюмировал экс-боксер.

Ранее Владимир Кличко опроверг возможность прихода в политику по примеру своего старшего брата Виталия.