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Непобежденный американский боксер нокаутировал соперника в первом раунде — видео

Сегодня, 16:27
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Непобежденный американский боксер нокаутировал соперника в первом раунде — видео - фото

USA TODAY Sports

Деонтей Уайлдер (справа) защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер защитил титул, отправив в нокаут своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде.

Уайлдер захватил инициативe с первых секунд, а в конце первого раунда попал Бризилу в челюсть прямым ударом правой, отправив того в нокаут.

Бризил через несколько секунд поднялся с помоста ринга, но рефери принял решение остановить поединок.

Обзор поединка

Уайлдер защитил титул чемпиона мира девятый раз в карьере.

Эта победа стала для Уайлдера 41-й в карьере. При этом 33-летний боксер не потерпел ни одного поражения.

Предыдущий бой Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри завершился вничью.

Теги:   WBC Бокс Дионтей Уайлдер

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