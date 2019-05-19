Непобежденный американский боксер нокаутировал соперника в первом раунде — видео Сегодня, 16:27 2545 Цей матеріал також доступний українською USA TODAY Sports Деонтей Уайлдер (справа) защитил титул чемпиона мира по версии WBC USA TODAY Sports

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер защитил титул, отправив в нокаут своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде.

Уайлдер захватил инициативe с первых секунд, а в конце первого раунда попал Бризилу в челюсть прямым ударом правой, отправив того в нокаут.

Бризил через несколько секунд поднялся с помоста ринга, но рефери принял решение остановить поединок.

Обзор поединка

Уайлдер защитил титул чемпиона мира девятый раз в карьере.

Эта победа стала для Уайлдера 41-й в карьере. При этом 33-летний боксер не потерпел ни одного поражения.

Предыдущий бой Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри завершился вничью.