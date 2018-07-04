Непобедимый украинский боксер потерял сына

У все еще не знающего поражений на профи-ринге украинского боксера Дениса Беринчика умер сын спустя менее чем месяц после рождения.

Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram. Ребенок родился 16 июня 2018 года.

"Мой сын – вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18 – 30.06.18", - написал боксер.

Недавно в поединке, который состоялся в Киеве, Беринчик техническим нокаутом победил колумбийца Хосе Луиса Прието и отстоял титул WBO Oriental в легком весе.

Перед этим Беринчик сообщил, что мог бы подняться на три весовые категории и провести поединок против чемпиона мира в смешанных боевых искусствах Конора Макгрегора, подчеркнув, что хотел бы драться именно в октагоне по правилам ММА, а не в боксерском ринге.