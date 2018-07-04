04 июля 2018, среда

Непобедимый украинский боксер потерял сына

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Умерший ребенок Беринчика родился 16 июня 2018 года
Фото: Денис Беринчик via Instagram

Умерший ребенок Беринчика родился 16 июня 2018 года

У все еще не знающего поражений на профи-ринге украинского боксера Дениса Беринчика умер сын спустя менее чем месяц после рождения.

Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram. Ребенок родился 16 июня 2018 года.

"Мой сын – вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18 – 30.06.18", - написал боксер.

Мой сын Вечный ангел ???? Беринчик Тимур Денисович вечная память! 16.06.18-30.06.18г#дождь #ангел #мир #жизнь #смерть

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

Недавно в поединке, который состоялся в Киеве, Беринчик техническим нокаутом победил колумбийца Хосе Луиса Прието и отстоял титул WBO Oriental в легком весе.

Перед этим Беринчик сообщил, что мог бы подняться на три весовые категории и провести поединок против чемпиона мира в смешанных боевых искусствах Конора Макгрегора, подчеркнув, что хотел бы драться именно в октагоне по правилам ММА, а не в боксерском ринге.

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