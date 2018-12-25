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Непобедимый боксер выразил уверенность в легкой победе над Ломаченко

Сегодня, 23:26
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Фото: Джервонта Дэвис via Instagram

Джервонта Дэвис одержал 19 побед нокаутом

Чемпион мира по версии WBA в первом легком весе американец Джервонта Дэвис заявил, что легко победит украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

По словам Дэвиса, легкий вес - слишком высокая весовая категория для Василия Ломаченко, сообщает EsNews.

"Ломаченко слишком мелкий, он сражался в полулегком и легчайшем весе. Я могу побить Ломаченко, у меня нет сомнений", - сказал Дэвис.

Также Дэвис отметил, что Ломаченко провел хороший бой с Хосе Педрасой, но украинец недооценил пуэрториканца.

"Перед боем Ломаченко часто говорил, что Педраса не станет для него большой проблемой, но все оказалось иначе", - добавил американский боксер.

За свою карьеру Джервонта Дэвис провел 20 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 19 побед нокатуом.

9 декабря Василий Ломаченко единогласным решением судей (119:107 и дважды 117:109) одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе.

Теги:   Василий Ломаченко Бокс

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