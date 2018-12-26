Непобежденный американский боксер рассказал о перспективах Усика в супертяжелом весе Сегодня, 19:18 477 Цей матеріал також доступний українською Фото: Джарелл Миллер via Instagram Джаррел Миллер (слева) одержал 20 побед нокаутом

Непобежденный американский боксер Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 KO) поделился мыслями о перспективах украинского чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в случае его перехода в супертяжелую весовою категорию.

Миллер заявил, что ему не интересен поединок против Усика и украинцу нужно время для перехода в супертяжи. Сейчас украинский боксер слишком мал для этой весовой категории, что станет проблемой для него, сообщает FightNews.

"Не думаю, что его уничтожат в этом дивизионе, но разница в габаритах сделает разницу. К тому же, у него до сих пор есть проблемы в тяжелом весе. Эвандер Холифилд перешел в супертяжелый вес, но сделал это в то время, когда мог набрать массу", - сказал Миллер.

11 ноября абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью . Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После боя британський супертяжеловес Диллиан Уайт бросил вызов Александру Усику.

Позже команда Усика сообщила, что украинец не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым, но может встретиться с российским супертяжеловесом Александром Поветкиным.

Впоследствии промоутер Усика Александр Красюк сообщил, что украинец может провести еще один бой в своей весовой категории - против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда, который ранее завершил карьеру, но готов вернуться.