Небитый украинский боксер запланировал в начале июня провести бой в Киеве

В активе Беринчика восемь побед из восьми на профи-ринге

Пока еще не знающий поражений на профи-ринге украинский боксер в легком весе Денис Беринчик, вероятнее всего, свой следующий поединок проведет в Киеве в начале июня.

Об этом в интервью КП в Украине сообщил промоутер Беринчика Александр Красюк. В активе бойца восемь побед из восьми, пять из которых были добыты нокаутом.

"Я как раз жду Дениса сейчас, будем с ним обсуждать следующий поединок, который, вероятнее всего, состоится в начале лета в Киеве", - отметил представитель боксера.

Недавно Беринчик выразил недовольство возможной победой своего соотечественника Василия Ломаченко над Рэем Бельтраном, если потенциальный бой за титул WBO между ними состоится.

"Сейчас этот пояс у Бельтрана. Поэтому будет плохо, если Ломаченко одержит над ним победу [в случае проведения их поединка] - тогда мне пояса не видать", - заявил он.

Ранее украинец сообщил, что мог бы подняться на три весовых категории и провести поединок против чемпиона мира в смешанных единоборствах Конора Макгрегора, подчеркнув, что хотел бы драться именно в октагоне по правилам ММА, а не в боксерском ринге.