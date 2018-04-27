Небитый украинский боксер получил санкцию на чемпионский бой по версии WBC

Гвоздик может получить 35 процентов от призового фонда будущего боя

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурицио Сулейман заявил о том, что не знающий поражений украинский полутяжеловес Александр Гвоздик будет драться с победителем боя между Адонисом Стивенсоном и Баду Джеком.

Как сообщает Klitschko-brothers со ссылкой на ESPN, если стороны откроют торги на право организации поединка, Гвоздик получит 35 процентов от призового фонда.

Сейчас украинский боксер, который провел на профи-ринге 15 поединков, в 12 из которых победил нокаутом, обладает временным титулом чемпиона мира.

Ранее Гвоздик единогласным решением судей победил француза Мехди Амара и стал временным чемпионом мира по версии WBC. При этом, впервые он провел все 12 раундов в профи-карьере. По итогам поединка судьи отдали ему победу единогласным решением: 116:112, 118:110 и 117:111.

Благодаря этой победе украинский боксер стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, который 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.

Сам Гвоздик уже выразил желание провести бой с победителем этого поединка.